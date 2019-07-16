مصر | ضبط عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو حشيش في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو حشيش في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عنصر إجرامي، بحوزته 20 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في إمبابة.

وأكدت تحريات ومعلومات رجال مباحث قسم شرطة إمبابة، قيام (عنصرين إجراميين – سبق اتهام أحدهما في قضية مخدرات) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما بمسكنه، وبحوزته 154 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 20 كيلو جرام، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.