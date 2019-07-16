شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع احتفالات العيد القومى بالإسكندرية.. افتتاح المدرسة الرسمية الدولية 28 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه ولأول مرة افتتاح المدرسة الرسمية الدولية في منطقة الحرمين شرق المحافظة، يوم 28 يوليو الجارى، وذلك تزامناً مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى، بحضور كلاً من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

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وقال العجمى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»،: «أنه يجرى حالياً المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالمدرسة الرسمية الدولية لشغل وظيفة (مدير مدرسة، مسؤول مالي وإداري، شؤون طلبة، شؤون عاملين، وأخصائي تطوير، أخصائي نفسي واجتماعي، مدرس تربية موسيقية، تربية فنية، تربية رياضية، لغة عربية، لغة إنجليزية، رياض أطفال)، من خلال لجنة متخصصة برئاسته، وعضوية كل من الدكتور أشرف رفاعي، مدير مشروع بمؤسسة المدارس الرسمية الدولية، والدكتور محمد الحمامي عضو مجلس أمناء مؤسسة المدارس الدولية، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وفريق عمل تنسيق التعليم العام بقيادة عزة حسن، مدير إدارة تنسيق التعليم العام».

وأوضح العجمى، أن الدراسة في المدرسة الجديدة ستبدأ عامها الأول بـ6 فصول موزعة كالتالى: فصلان لتعليم كي جى 1، وفصلان كى جى 2، وفصلان للصف الأول الإبتدائى، فضلاً عن بدء الدراسة بمدرستين تجريبى فرنسى، واحدة في المنتزة، والثانية في شرق، بتخصيص فصل كى جى 1 في كل مدرسة.

ولفت إلى أنه بالمدرسة الدولية، ستشهد الإسكندرية دخول 3 مدارس جديدة متخصصة في التعليم الدولى والتجريبى الفرنسى لأول مرة، علماً بأن الخدمة رسمياً العام الدراسى المقبل 2019 /2020.

المدرسة الدولية في الإسكندرية