شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: زيادة قدرة معمل متبقيات المبيدات على التحليل لـ1000 عينة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول وتركيب أحدث جهاز تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية لعام 2019.

وقال «أبوستيت» إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيواني والنباتي سواء للتصدير أو للسوق المحلي والأمر الذي يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج مما يدعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه جاري أيضا استقبال باقى الأجهزه خلال الشهر الجاري تمهيدا لاعتمادها وإدخالها الخدمة رسميا خلال أيام لتصبح قدره المعمل فحص 1000 عينة في اليوم الواحد.

من جانبه، أوضح د. أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل يقوم بتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء مما يضمن سلامته للسوق المحلي والتصدير، ويقوم أيضا بالمتابعة المستمرة لحالات تلوث الأغذية والمحاصيل الزراعية ومراقبة آمان الصادرات المصرية وإصدار الشهادات المعتمدة قبل تصديرها وأيضا مراقبة بعض الواردات إلى مصر.

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وأضاف «المرصفي» أنه تم حاليا زيادة القدرة الاستيعابية للمعمل لتحليل عينات من منتجات الصادرات الزراعية من عدد 800 عينة يوميا إلى عدد 1000عينة يوميا، وذلك بعد نجاح المعمل في استلام وتركيب أحدث جهاز تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تمهيدا لاعتماده وإدخاله الخدمة رسميا خلال أيام.

وأوضح مدير معمل متبقيات المبيدات أن خطة المعمل لزيادة عينات تحليل عينات من الصادرات الزراعية تستهدف التيسير على المتقدم لطلبات التصدير إلى الخارج، وضمان دقة تحليل العينات الواردة إلى المعمل ضمن خطة رفع كفاءة التحليل في ظل تنامي الطلب على التحليل في المعمل المعتمد دوليا.

وأشار إلى أن المعمل اعتمد على تكثيف جهوده بشراء أجهزة تحليل العناصر الثقيلة ذات تكنولوجيا حديثة الخاصة بعمليات التقدير لاستيعاب عدد كبير من العينات وتقليل وقت التحليل وذلك من موارد المعمل الذاتية، وبذلك يتم تدريجياً تغطية كافة احتياجات الدول المستوردة بالنسبة لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، لافتا إلى تنفيذ خطة تشمل عددا من الإجراءات لتنفيذها بين المعمل وهيئة سلامة الغذاء، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين المعمل وهيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار التعاون المشترك، موضحا أنه تم إمداد الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببعض الكوادر التابعة للمعمل عن طريق الانتداب.

وذكر أن البرتوكول المشترك يستهدف الاستفادة من إمكانيات المعمل الفنية لتنظيم طريقة العمل والخدمات التحليلية التي يقدمها المعمل بشهادات معتمدة دولياً في مجالات متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية وإضافات الأغذية والميكروبيولوجي والدايوكسينات والملوثات العضوية الثابتة، مضيفا أن هيئة سلامة الغذاء طلبت من وزير الزراعة قيام المعامل المركزية المرجعية لوزارة الزراعة بتسجيل البيانات الخاصة بها وملأ الاستبيان الخاص بالمعامل الخاصة بفحص الغذاء المصري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسلامة الغذاء تمهيداً للتعاقد مع هذه المعامل القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفعالية.

وأضاف أنه في حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة وذلك بالطرق الرسمية بداية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وبصورة مؤسسية، مشيرا إلى أنه تم استعراض المستندات الفنية الدالة على مجالات اعتماده من «متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والعقاقير البيطرية والدايوكسين والميكروبيولوجي»، ومجالات تحليل المعمل المعتمدة وشهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 الحاصل عليها المعمل من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS شهادة الاعتماد الوطنية الحاصل عليها المعمل من المجلس الوطني للاعتماد EGAC واختبارات الكفاءة المعملية والاختبارات الدولية التي خاضها المعمل وتم اجتيازها في جميع أنشطة التحاليل المعتمد فيها المعمل وإمكانيات المعمل ودوره في مجال سلامة الغذاء والأجهزة التحليلية والكوادر التي يملكها المعمل والتي تم إرسالها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقاً لطلب الهيئة تمهيداً للتعاقد معها طبقاً لمواد قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.