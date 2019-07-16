شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية 97.07% علمي علوم و95% هندسة و80% أدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة، الأحد المقبل، بحد أدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.

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