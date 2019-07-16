شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كوبرى مشاه يتسبب فى ارتباك مرورى بالطريق الساحلي غربي الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، انهيار كوبري مشاة حديدي، ما تسبب في ارتباك حركة المرور لمدة ساعتين تقريبا.

حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغاً يفيد انهيار كوبري مشاة بعد مدخل وادي القمر بالطريق الساحلي الدولي، بحي العجمي غرب المدينة.

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وقد انتقل مسئولي حي العجمي، وضباط المرور، وقسم شرطة الدخيلة، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث.

ومن جانبه، قال تحسين علوان، سكرتير حي العجمي، «إنه تم الإستعانة بونشين و(كلارك)، وسيارة سلم من شركة (انربك)، ولوردين من الحي للتعامل مع الحادث».

وأضاف سكرتير حي العجمي، في تصريح له، «أنه جرى تقطيع الكوبري الحديدي وتحميله على على سيارات (تريلا) وإعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور».

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.