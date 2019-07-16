شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين محافظ دمياط ونائبة بسبب «فصلي تمريض».. و«الصحة» تتدخل (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة دمياط خلال الساعات الأخيرة أزمة طاحنة بين المحافظ الدكتورة منال ميخائيل والدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن المحافظة، على خلفية حصول النائبة على موافقة وزارية على فتح فصلين تمريض للبنين بالمحافظة، وهو الأمر الذي لقي رفضًا من جانب المحافظ، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وهو ما أثار النائبة ودعاها لمهاجمة المحافظ، ومطالبة القيادة السياسية بإقالتها من منصبها، بحسب قولها.

وقالت النائبة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، إن «يرضى مين أن ترفض السيدة محافظ دمياط موافقة الوزيرة على فتح فصول تمريض بنين بمحافظة دمياط رغم تقدم 80 طالب وأكثر من أبناء المحافظة للالتحاق بمدارس جديدة لا يشتغل بها سوى فصل واحد فقط وباقى فصول وإمكانيات المدرسة خالية عدم الاستغلال الأمثل للإمكانيات ولا للموارد المتاحة، كما أن المستشفيات في أشد الحاجة إلى التمريض الذكور للإسعاف والعنايات والأورام ووفق تأشيرة الوزيرة نحن أمام قرارات فاشلة للسيدة محافظ دمياط وجميع أبناء محافظة دمياط يتوجهون لفخامة رئيس الجمهورية بإقالة محافظ دمياط».

وفي سياق متصل، أصدرت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بيانًا حول حقيقة ما يثار عن قبول دفعة التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة دمياط، كما كشفت أسباب عدم موافقة محافظ دمياط على فتح فصول جديدة للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة سواء بنات أو بنين.

Advertisements

وقال بيان مديرية الصحة بدمياط إنه «لا توجد مدارس تمريض بنين منفصلة بدائرة المحافظة وجميع المدارس مخصصة للبنات فقط مع صعوبة إضافة فصول للبنين لعدد من الأسباب منها كون المدارس غير مخصصة إنشائيا على النموذج النمطي للمدارس الثانوية حيث لا توجد في مكان مستقل وانما ملحقة بمباني المستشفيات كما لا يوجد سور يحقق استقلالية تلك المدارس فضلا عن محدودية غرف التدريس المتاحة التي لا تسمح بإضافة فصول وكذلك دورات المياه وغرف استبدال الملابس المتوفرة مخصصة للبنات فقط مضيفا أن جميع أعضاء هيئة التدريس من السيدات ولا يوجد معلمين من الرجال مما لا يسمح بالسيطرة الادارية على الطلبة البنين، بالإضافة إلى عدم توافر التجهيزات والامكانيات اللازمة لإضافة فصول جديدة لافتا إلى أن زيادة الأعداد تؤثر بالسلب على كفاءة التدريب العملي بالمستشفيات وأداء الخدمات بها كما أن الاختلاط بين البنين والبنات بالمدارس الثانوية يؤدى إلى مشاكل في إدارة المدرسة خاصة في التدريب الصيفي والعملي».

وأضاف البيان أن «عدم تناسب القدرة الاستيعابية بالصفين الرابع والخامس بفرع المعهد الفني للتمريض والكائن بمبنى مدرسة التمريض بالمستشفى التخصصي، حيث أن المكان المخصص للمعهد يستقبل الطالبات من جميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض الاربعة بالمحافظة وحاليا يوجد به عدد ٣٠٠ طالبة بالصفين ولا يمكن بأي حال من الأحوال زيادة الأعداد حيث أن العدد الحالي يفوق الكثافة الاستيعابية مما يؤثر على جودة التعليم والتدريب كما أن الميزانية المخصصة للتدريس محدده مركزيا، كما أكد على ظهور عدد من المعوقات خلال العام الماضي بعد قبول فصل للبنين بمدرستي تمريض كفر سعد والزرقا منها مشاكل سلوكية نتيجة الاختلاط وصعوبة السيطرة عليهم من قبل المعلمات وتدنى نتيجة فصول البنين في امتحانات آخر العام، وعدم رغبة ادارات المستشفيات في قبول تمريض بنين للتدريب بها».

وأكد البيان أنه «سيتم قبول دفعة التمريض للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بفصل البنات بمدارس كفر سعد، فارسكور، الزرقا بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بحد أقصى ٣٠ طالبة، وبعدد ٢ فصل بنات بالمدرسة الثانوية للتمريض بدمياط بعدد ٦٠ طالبة وذلك بعد موافقة محافظ دمياط على فتح فصل إضافيًا مؤخرًا».

على الجانب الآخر، لم نتمكن من الحصول على رد من الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، لعدم الرد على الهاتف.