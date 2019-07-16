شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تقرر تشغيل ١٢ قطارًا إضافيًا بمناسبة عيد الأضحى (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل ١٢ قطارًا إضافيًا، من بينها ٤ قطارات مكيفة إسباني و١٠ عربات علاوة في القطارات، وذلك خلال فترة تشغيل العيد من ٦ أغسطس حتى ٢١ أغسطس.

وأصدرت إدارة التشغيل بالهيئة جدول التشغيل الإضافي لعيد الأضحى، وتضمنت تشغيل القطارات المكيفة ١٩٣٤ ،١٩٣٦ ،١٩٣٨، و١٩٤٠، بالإضافة إلى ٨ قطارات درجة ثانية مميزة، منها ٣ قطارات من الإسكندرية إلى أسوان.

وتضمن جدول التشغيل تركيب ١٠ عربات إضافية بالقطارات المكيفة، ويستمر التشغيل الإضافي حتى ٢١ من شهر أغسطس من الشهر المقبل.