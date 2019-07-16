شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الشركات اليابانية شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمؤتمر الدولي الثاني لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، والذي تنظمه كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد طوكيو تك للتكنولوجيا والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، خلال الفترة من 16-18 يوليو الجاري.

وألقى «عمران» كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجه فيها بالشكر والتقدير للجامعة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على جهودها في تحقيق المزيد من التعاون الأكاديمي بين مصر واليابان لزيادة القدرات لمواجهة متطلبات السوق في جميع المجالات، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر واليابان في العديد من جوانب التعاون المختلفة وبصفة خاصة قطاع الكهرباء.

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وأشاد وكيل أول الوزارة بالشركات اليابانية، موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة ووضع قطاع الكهرباء وما تم اتخاذه من إجراءات للتغلب على مشكلة عجز القدرات قبل صيف 2015، لافتا إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية حيث نجح القطاع بالتعاون إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

ولفت أيضاً إلى استراتيجية القطاع التي تتضمن وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...)، مشيرا إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، موضحاً أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تبلغ حوالى 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية والذي حصل على جائزة أفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم.

واستعرض «عمران» مشروعات الربط الكهربائية ورؤية مصر لتصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي في المنطقة، مؤكدا اهتمام القطاع بالتعاون مع اليابان في مجال تحسين كفاءة الطاقة وما تم التوصل إليه في تكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية CSP، وأيضاً تكنولوجيا مشروعات الضخ والتخزين، وذلك ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع.