شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تخصص مقرين لتلقى تظلمات «الثانوية» (تعرف على الضوابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى العجمى وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية إن المديرية خصصت مقرين لتلقى تظلمات طلاب الشهادة الثانوية العامة من خلال كنترولى مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات للطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (أ) الذي يغطي طلاب حي شرق وغرب الإسكندرية والجمرك ومنطقة برج العرب وشدوان الثانوية بنين بالشاطبى للطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (ب) الذي يغطي حي وسط إسكندرية، والعامرية، والعجمى، والمنتزه.

وأضاف «عجمى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أنه تم البدء في تقديم التظلمات الثلاثاء ولمدة 30 يوماً لافتاً إلى أنه سيتم فحص التظلمات في حضور الطالب نفسه واطلاعه على صورة من كراسة الاجابة الخاصة به بدءاً من الأحد المقبل .

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وأشار إلى أن الطالب الذي يثبت أحقيته في الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ100جنيه مرة أخرى ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التي تظلم فيها.

وقال وكيل الوزارة أن الشروط تتضمن سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى المحافظة على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمقار المحددة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد وتبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.

ولفت إلى أنه يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.