شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «العبور» يشُن عدة حملات لضبط المخالفات وغلق المحال المخالفة بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة وغلق وتشميع المحال المخالفة، حيث تم شن حملة لضبط المخالفات بالحي الأول وكذا تغيير النشاط بالحي، وذلك تحت إشراف المهندس علاء حماد، معاون رئيس الجهاز، وبمشاركة إدارة التنمية والتراخيص وإدارة الأمن وشرطة التعمير بالمدينة.

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وقال رئيس الجهاز: «أسفرت الحملة عن وجود أنشطة مخازن أسفل الڤيلات والعمارات وضبط حضانة تعمل بدون ترخيص، ومركز سمنة ونحافة، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه لمخالفة شروط التراخيص، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة، ولردع المخالفين وتنفيذ القانون».

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة على المحال المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، والمقامة بسور نادي العبور، وتم غلق وتشميع المحال المخالفة، وسحب عدادات الكهرباء، ورفع الإشغالات بالمنطقة، والتي استولى أصحابها على الأرصفة.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون في إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لعدم عودة المخالفات مرة أخرى.

جهاز مدينة العبور يشُن عدة حملات لضبط المخالفات

جهاز مدينة العبور يشُن عدة حملات لضبط المخالفات