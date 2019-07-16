شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح من مصر للطيران لحجاج هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران عن استعدادها لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وحرصت على توضيح بعض الأمور أمام حجاج بيت الله الحرام، سواء خلال رحلة الذهاب إلى الأراضى المقدسة أو رحلة العودة مرة أخرى إلى البلاد.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم على الآتى:

1- ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات.

2- وفى رحلات العودة، التواجد قبل إقلاع الرحلات، بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

3- ضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

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4- ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم فى مرحلتى الذهاب والعودة.

5- يحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.

6- التأكد من أخذ التطعيمات المقررة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

7- ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم 8- يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية ( سقيا زمزم )، على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.