بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل تخريج الدفعة 157 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير. أنشأ ضباط الصف المعلمين عام 1954 فى مدينة منقباد فى محافظة أسيوط، وتم نقله فى معسكر عرابى بالتل الكبير فى 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.

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