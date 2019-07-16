مدير معهد ضباط الصف المعلمين: "جيش مصر يصون العرض ويحمى الأرض"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشينى مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل تخرج الدفعة 157، مبعث فخر وإعزاز يمنح الثقة للخريجين، ويؤكد لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن.
وأضاف مدير معهد ضباط الصف المعلمين، فى كلمته بمناسبة تخريج الدفعة 157 "دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم"، أن الجيش المصرى أول جيش نظامى منذ فجر التاريخ، وأثبت ريادته على مر العصور، حيث سجلت انتصاراته على جدران المعابد، ويشهد الآن تاريخًا حديثًا من التطور الهائل فى التنظيم والتسليح والتدريب.
وشدد "البدرشينى"، على أن جيش مصر هو درع الوطن وسيفه على مر العصور مهما بلغت التحديات والتضحيات، متابعًا بالقول:"جيش يصون العرض ويحمى الأرض ويضحى فى سبيله بفلذات أكباده شهداء لتظل رايته عالية خفاقة".
وفى نهاية كلمته، قدم اللواء أركان حرب هيثم البدرشينى، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لدعمها المستمر لأوجه التطوير بالمعهد فى كافة المجالات.
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