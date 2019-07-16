شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى 97.7% لعلمى علوم و95% للرياضة و80 أدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وفقا للحد الأدنى التالى:-

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر Advertisements الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر الإجمــــــــالي

وقالت الوزارة للطلاب: "الآن تستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياتكم التعليمية - مرحلة التعليم الجامعي والعالي - والتي من خلالها سوف تتمكنون من تحديد ملامح مستقبلكم، وفي ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء جامعات وكليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2019 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة".