شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن خسوف القمر الجزئى اليوم يرى فى معظم بلدان العالم التى تتشارك فى ساعات الليل.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا الخسوف يستغرق حوالى 5 ساعات ونصف تقريبا، ويشرق القمر بدرا في السابعة إلا الربع مساء، مؤكدا أن الخسوف لا يحدث إلا إذا كان القمر بدرا .

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وتابع تادرس: يبدأ الخسوف الشبه ظلى فى التاسعة مساء تقريبا ولا يلاحظ بالعين المجردة، ثم يبدأ الخسوف الجزئى للقمر فى العاشرة تقريبا ويصل ذروته في الحادية عشرة والنصف مساء، حيث يحجب ظل الارض حوالى 60% من وجه القمر، وينسلخ ظل الأرض من وجه القمر فى الواحدة صباحا من فجر الأربعاء، وينتهي الخسوف تماما فى الثانية والثلث صباحا.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الخسوف يرى بالعين المجردة دون استخدام فلاتر أو مرشحات ضوئية على العكس تماما فى كسوف الشمس، ويرى الخسوف من أى مكان فى مصر، مؤكدا أن الوقت المناسب للمشاهدة من العاشرة مساء وحتى الواحدة صباحا .