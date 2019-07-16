شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على مقار التظلم على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقر التظلمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة إقبال كبير من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم فى أول يوم فى فتح باب قبول تظلمات الطلاب. ويتقدم طلاب الثانوية العامة، بطلبات التظلم بإيصال سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة وصورة من بطاقة الرقم القومى للطالب أو ولى أمره، ويتم تحديد موعد للطالب للإطلاع على صورة من كراسة الإجابة فى الكنترول التابع له. الجدير بالذكر أن تظلمات الثانوية العامة بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاثون يوما. Advertisements

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