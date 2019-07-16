الرئيس السيسى يمنح أوائل خريجى معهد ضباط الصف نوط الواجب العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى أوائل خريجى معهد ضباط الصف المعلمين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر معهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير، لحضور حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين. وأنشأ معهد ضباط الصف المعلمين عام 1954 فى مدينة منقباد فى محافظة أسيوط، وتم نقله إلى معسكر عرابى بالتل الكبير فى 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.

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