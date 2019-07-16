الأرصاد تعلن تواصل ارتفاع درجات الحرارة غداً.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الانحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
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