شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة طرق للمواطنين لتقديم شكواهم حول فواتير الكهرباء أو وجود أعطال فى العدادات.

"الخليج 365" يوضح فى الفيديو التالى 5 طرق يمكن للمواطن أن يقدم من خلالها شكواه، خاصة بعد تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارا من يوليو الجارى كما يلى:

-الخط الساخن (121) للشكاوى والأعطال، الذى فعلته وزارة الكهرباء منذ أغسطس 2016

- يمكن إرسال شكوى من خلال رسائل SMS إلى 91121

Advertisements

-تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء وتطبيق احسب فاتورتك للهواتف المحمولة .

-عبر الموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، http://www.moere.gov.eg/cmp/Complaint_main.aspx?C_Typ=3

-إرسال رسالة عبر تطبيق واتس آب لشركات التوزيع التابع لها وهى:

شمال الدلتا 01097217682، القناة 01270003430، شمال القاهرة 01283388888، جنوب القاهرة 01278117626، مصر العليا 01002822513، وجنوب الدلتا 01207774849، والبحيرة 01000549020، والإسكندرية 01289533661.