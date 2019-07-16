أخبار مصر | الأوقاف: تكليف أحمد عبد المنعم بأعمال المدير العام للتفتيش العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تكليف أحمد عبد المنعم بأعمال المدير العام للتفتيش العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ أحمد عبد المنعم عبد الرحمن، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام بالوزارة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بلغ 12.6 مليون وستمائة ألف جنيه حيث تعد مديرية أوقاف القاهرة رائدة في مشروع صكوك الأضاحي وحققت الألف صك الأولى، ما يشير إلى وجود إقبال كثيف من المواطنين على شراء الصكوك.

وقالت "الأوقاف" إن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلي تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.