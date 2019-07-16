أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم دورة لإعداد المدربين في مجال التوعية والتنمية السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم دورة لإعداد المدربين في مجال التوعية والتنمية السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر إعداد دورات متخصصة لإعداد مدربين في مجال التوعية والتنمية السكانية.

وأشارت الأوقاف في بيان لها، إلى من يجتاز هذه الدورة بنجاح سيحصل على شهادة مدرب توعية بالقضايا السكانية معتمدة من وزارة الأوقاف والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

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من ناحية أخرى، تنطلق القافلة الدعوية الخامسة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من ديوان وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتضم القافلة، عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : "النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول"، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.