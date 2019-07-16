مصر | خلال بيعها بثمن بخس.. سقوط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على خادمة عربية أثناء محاولتها بيع مشغولات ذهبية قامت بسرقتها من داخل المنزل محل عملها بالجمالية.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.



وباستدعاء المجني عليها - صاحبة المنزل - تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة. وباستدعاء المجني عليها - صاحبة المنزل - تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول العربية وتعمل بأحد المنازل بالشيخ زايد الجيزة)، وبحوزتها (خاتم ألماظ، 9 تعليقة ذهب، 6 فردة حلق ذهب)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل المنزل عملها بأسلوب المغافلة.