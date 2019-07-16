مصر | "أخذ زجاجة ليروي عطشه فقتلوه".. تفاصيل ضبط المتهمين بضرب "ماسح سيارات عابدين" حتى الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخذ زجاجة ليروي عطشه فقتلوه".. تفاصيل ضبط المتهمين بضرب "ماسح سيارات عابدين" حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن تفاصيل ضبط المتهمين بقتل ماسح سيارات بسبب سرقتة عبوة مشروبات غازية بعابدين.

وتلقى الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغا بالعثور على جثة لشخص (مجهول الهوية) في العقد الرابع من العمر بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن (جروح متفرقة بالجسم).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (مالك محل تجارى - كائن بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا "تبديد، إيصال أمانة" - شقيق الأول وشريك بذات المحل - عامل بذات المحل ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بقيام المجنى عليه بسرقة بعض المنتجات الغذائية من أمام المحل، وتمكنهم من ضبطه وإصطحابه داخل المحل، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقله لمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.