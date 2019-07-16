مصر | بعد 6 وقائع.. القبض على عصابة تزعهما مسجون لسرقة السيارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 6 وقائع.. القبض على عصابة تزعهما مسجون لسرقة السيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات أمن القاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالمعادي، وقاموا بارتكاب 6 وقائع سرقة.

وتلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة سيارة "أتوبيس" تابع لإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم حال توقفها أمام المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عناصر إجرامية سبق اتهام شخصين منهم في العديد من قضايا "السرقة" وأحدهم محتجز على ذمة قضية سرقة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم. وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "توصيل الأسلاك".