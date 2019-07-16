مصر | بعد 6 وقائع.. القبض على عصابة تزعهما مسجون لسرقة السيارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 6 وقائع.. القبض على عصابة تزعهما مسجون لسرقة السيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة سيارة "أتوبيس" تابع لإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم حال توقفها أمام المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عناصر إجرامية سبق اتهام شخصين منهم في العديد من قضايا "السرقة" وأحدهم محتجز على ذمة قضية سرقة).
وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وتم بإرشادهم ضبط عدد من السيارات المسروقة لدى عميليهما "سيئ النية" سائق، مقيم بركة السبع بالمنوفية، وعاطل مقيم بالجيزة)، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط عدد آخر من السيارات المسروقة باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.
وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.