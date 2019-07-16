مصر | أثناء سرقته بالإكراه.. سقوط مسجل خطر أصاب عاملا ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثناء سرقته بالإكراه.. سقوط مسجل خطر أصاب عاملا ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مسجل خطر أصاب عاملًا أثناء سرقته بالإكراه ببولاق أبو العلا، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وتحرر محضر بذلك.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة بمنطقة مثلث ماسبيرو استغاث بها أحد المواطنين عامل - مقيم بمحافظة أسوان وله محل إقامة آخر بإمبابة بالجيزة) "مصاب بجرح سطحى وكدمة"، وقرر بأنه حال تواجده بمحل الواقعة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية"، استولى منه على مبلغ مالى كرهًا عنه عقب تعديه عليه بنصل معدنى"كتر" مُحدثًا إصابته المُشار إليها ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل - مُقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم "سلاح أبيض")، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه والنصل المعدنى"كتر" المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.