مصر | "مفيهوش خدش".. كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفيهوش خدش".. كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قوات أمن القاهرة غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بالسلام، وتبين أنه توفي بجرعة مخدرات، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك.

وكانت بداية الواقعة عمدما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى حسن مخدرة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث تمهيدا لتغريغها للوقوف على ملابسات الحادث ومناقشة شهود العيان فى الواقعة وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وانة توفى بجرعة مخدرات زاءدة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.