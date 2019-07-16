مصر | ضبط منتحل صفة ضابط يوهم المواطنين بالتحاق أبنائهم بالكليات العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط منتحل صفة ضابط يوهم المواطنين بالتحاق أبنائهم بالكليات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن القبض على منتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة، قام بالنصب على المواطنين، بإيهامهم بالالتحاق بالكليات العسكرية مقابل مبلغ مادي بفيصل، وتحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات للتحريات العسكرية مفادها قيام شخص بعمليات نصب على المواطنين، ويدعى "ز. أ.ع"، ينتحل صفة ضابط بالجيش في أول جريمة نصب من هذا النوع، والذي تحصل من أحد المواطنين وهي سيدة تدعى "ح م ع" على مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مئتان ألف جنيه مقابل دخول ابنها للكلية الحربية، وقد تمكنت رجال التحريات العسكرية ورجال الشرطة العسكرية من القبض على المتهم بمنزلة بفيصل الهرم، والذي أعترف اعترافات تفصيلية أمام النيابة العسكرية بالواقعة.

وأقر المتهم بأنه على استعداد برد المبلغ وكذلك تم القبض على شريكته في جريمة النصب وهي سيدة تدعى ي م ر الشيخ زايد الجيزة والتى اتفقت مع المتهم وساعدته في النصب على المجني عليها وتسهيل عملية تحصيل المبلغ مقابل المتفق عليه وحصولها على ٥٠.٠٠٠ جنيه مقابل دخول الطالب للكلية الحربية.

وقد أجرت التحقيقات اليوم بمعرفة النيابة العسكرية والتى بدورها أصدرت أمر بحبس المتهمين في القضية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٩ وأمرت بإجراء التحريات والبحث الجنائي حول صحة الواقعة.

وفى ذات السياق فقد بيان من القوات المسلحة اليوم بضرورة توخي الحيطة والحذر من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين من بعض المجرمين المدعين قدرتهم على مساعدة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية على اجتياز اختبارات التقدم وذلك نظير مبالغ مالية.

