مصر | في حملات مكبرة.. ضبط 39 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات مكبرة.. ضبط 39 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسي – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 39 اشتباه – 5 حكم جزئي– دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 10 سحب متنوع – 12 تصالح فوري – 20 نموذج 125، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.