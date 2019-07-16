مصر | إحباط ترويج 4 أطنان ألبان فاسدة في الجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 17 عدم الإعلان عن أسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 خبز ناقص الوزن، 8 عدم وجود سجل تفتيش، غش تجاري ( منتجات البان ) باجمالي 3 أطنان و880 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.