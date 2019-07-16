شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «مدبولي» مع نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة «بريليانت» لمصر تأتى في إطار مساعى غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وصياغة مجالات جديدة للتعاون تتواكب مع التغيرات والتطورات العالمية، فضلاً عن سعى مسؤولي الغرفة لاستغلال الزخم المتعلق بالاحتفال هذا العام بمرور ٤٠ عاماً على تأسيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

واستهل «بريليانت» اللقاء بتوجيه التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى والحكومة المصرية على ما تحقق من نجاح اقتصادى في مصر على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات الأمريكية الساعية لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.

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وأضاف أن هناك عدة مجالات يمكن تعزيز التعاون من خلالها في الفترة القادمة، ومنها مجال الطاقة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات لتكون محورا للطاقة في الشرق الأوسط، وفى مجال الصحة عن طريق دعم مبادرات العلاج من الأمراض غير السارية، وفى مجال التحول الرقمى، فضلاً عن التعاون مع مصر في أفريقيا باعتبار مصر بوابة مثالية لولوج الشركات الأمريكية إلى السوق الأفريقى.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بتحمس غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، مُشيداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وسعى البلدين إلى تسخير تلك العلاقات لخدمة قضايا المنطقة.

وأكد «مدبولي» حرص الحكومة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في البلدين في مزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لاسيما في المجالات التي ذكرها نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية.

واستعرض رئيس الوزراء ما قامت الدولة المصرية بتنفيذه من مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية على مدار السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أنه «لولا اضطلاع أجهزة الدولة بتنفيذ تلك المشروعات لما تمت بالسرعة اللازمة، ولما أصبح مناخ الاستثمار في مصر متمتعاً بكل هذه المزايا والظروف المواتية التي يمتلكها الآن».

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بقيام الوزراء المعنيين بدراسة خطة عمل لتنفيذ مشروعات تعاون محددة وسريعة في مجالات التعاون التي تقترحها غرفة التجارة الأمريكية، بحيث تكون بمثابة مشروعات رائدة تفتح الطريق أمام استكشاف مزيد من مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في الفترة القادمة.