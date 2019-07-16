شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام العُماني يجري زيارة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام في سلطنة عُمان بزيارة لمصر تستغرق عدة أيام، ويشهد خلالها اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، التي تعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث يترأس وفد السلطنة الذي يشارك في الاجتماعات التي تعقد، غدا الأربعاء، حيث ستتم مناقشة قضايا الإعلام العربي المهمة ورؤاه الاستراتيجية وبحث آليات تطويره لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية .

كما سيلتقي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني خلال زيارته مع قيادات الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومصر.

وتمهيدا لمجلس وزراء الإعلام العرب عقدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماعاتها بالقاهرة، حيث ترأس على بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام وفد سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة، والتي تضمن مشروع جدول أعمالها العديد من الملفات المهمة تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء الإعلام الذي سيبحث مجموعة من القضايا على ضوء نتائج أعمال اللجنة ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بوصفها إحدى البنود الرئيسية لأنها تعتبر القضية المركزية للأمة العربية .

كما تأتي في صدارة الأولويات النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين.

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وتمثل «خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج» بندًا مهما على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويتضمن جدول الأعمال، عددًا من الملفات المهمة الأخرى، على رأسها الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومتابعة اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، واختيار عاصمة الإعلام العربي، للعام القادم.

وتشهد أيضًا هذه الدورة استحداث بندا جديدا، هو«إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية» وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية الضارة وغير الصحيحة ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها. كما سيتم تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار «القدس في عيون الإعلام»، حيث سيتم تكريم عددًا من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا.

ويسبق عقد هذه الدورة اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس، لمناقشة مشروع جدول الأعمال تمهيدًا لعرضه على الوزراء لاعتماده .

يعد مجلس وزراء الإعلام، أحد أهم المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته الدول الأعضاء لدى الجامعة، ويعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء، ويمكن أن يعقد اجتماعا «طارئاً» عند الضرورة.