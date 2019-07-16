شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد عدم تراجعها عن قرار حرمان 390طالب ثانوى بلجنة بيلا لتطابق الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم ولن تتراجع عن قرار حرمان 390 طالبا بالثانوية العامة من الامتحان بعد ثبوت تطابق الإجابات بين الطلاب فى كراسات الإجابة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه ثبت بالدليل القاطع وبعد تحقيقات مكثفة وجود غش جماعى فى 3 مواد بلجنة بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ قرار بحرمان الطلاب عاما من الامتحانات حسبما نص قانون تنظيم الامتحانات.
وشهدت الساعات الماضية مطالبات من أولياء أمور الطلاب بإعفاء الطلاب من العقوبة والسماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بعد تدخل من بعض الأشخاص.
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