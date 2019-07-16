شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سقوط كوبرى حديدى بطريق برج العرب.. والحى يرفع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الأجهزة التنفيذية مخلفات سقوط كوبرى حديدى بطريق برج العرب، فجر اليوم دون إصابات، وذلك بناء على توجيهات اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمى، بمتابعة بلاغ سقوط الكوبرى المعدنى، بالطريق الدولى الساحلى بعد مدخل وادى القمر، وتواجد تحسين علوان سكرتير عام الحى وناصر نميش مدير إدارة الطرق وأحمد مرسى مدير الأزمات والكوارث وعصام صابر معاون رئيس الحى، للإزالة بموقع الحادث.

تم الانتهاء من قطع الكوبرى الحديدى وتم إزالته من موقع الحادث بواسطة شركات البترول بالمنطقة المسئولة عن الكوبرى، وتم تحميله على التريلات الخاصة بالشركة مالكة الكوبرى، وفتح طريق السيارات على جانبى الطريق.

وأشار الحى، إلى أنه تم إزالة آثار الحادث بالكامل، وتوجه اللواء عماد يوسف رئيس الحى بالشكر والتقدير لرجال الدفاع المدنى والحريق ومأمور قسم الدخيلة ونائبه ورئيس مباحث الدخيلة ومعاونيه ورئيس قطاع المرور لتواجدهم بموقع الحادث حتى الانتهاء من رفع كافة آثار الحادث ورجال شركة أنربك رئيس مجلس الإدارة ومدير المشروعات بالشركة وتم العمل بواسطة عدد 2 ونش وكلارك وسيارة سلم وعدد 2 لودر تابعين لحى العجمى.

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سقوط كوبرى حديدى بطريق برج العرب والحى يرفع المخلفات



سقوط كوبرى حديدى بطريق برج العرب والحى يرفع المخلفات