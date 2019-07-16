شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة معهد ضباط الصف المعلمين يشكلون بأجسادهم لوحة تمثل قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، شكل طلبة معهد ضباط الصف المعلمين، بأجسادهم لوحة تمثل قارة أفريقيا، ليبعثون بتحية إلى شعوبها العظيمة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر معهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير، لحضور حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين.

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بدأ الاحتفال بالعرض الرياضى والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجرى استعراض طلبة الموسيقات العسكرية، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن معهد ضباط الصف المعلمين أنشأ فى العام 1954 فى مدينة منقباد فى محافظة أسيوط، وتم نقله فى معسكر عرابى بالتل الكبير فى 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.