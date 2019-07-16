شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة استطاعت منذ بدء تركيب العدادات مسبقة الدفع تركيب ما يقرب من 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع على مستوى شركات التوزيع الـ 9 حتى الآن.
وأكد حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن خطة الوزارة تستهدف تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد مسبق الدفع سنويًا، وأن الإقبال على هذه العدادات فى تزايد مستمر خاصة مع وضع طرق كثيرة لشحن الكارت الخاص بالعداد وآخرها تجربة الشحن عن طريق تطبيق الكترونى على هاتف المشترك.
وأوضح حمزة، أن شحن كروت العدادات المسبقة الدفع، عن طريق تطبيق على الهواتف المحمولة، فى طور التجربة الآن وسيتم تعميم الفكرة وتطبيقها رسميًا قريبًا بعد إجراء التجارب.
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