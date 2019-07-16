شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الرسمية لحجاج التضامن تغادر إلى الأراضى المقدسة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وكيل وزارة التضامن، فى البعثة الرسمية للحج، انتهاء الوزارة من استعدادتها الكاملة لبدء مغادرة الحجاج الى الأراضى المقدسة من حجاج الجمعيات، البالغ عددهم 12 ألف و400 حاج، على أن تسبقهم البعثة الرسمية من الوزارة والتى استعدت للسفر الاسبوع المقبل، كما تم تدريب المشرفين المصاحبين للأفواج لتحقيق أقصى سُبل الراحة لهم.

كشف السيد مجدى شلبى ممثل وزارة السياحة فى بعثة الحج، أنه تم إرسال 40 مفتش تابعين للوزارة لمعاينة سكن الحجاج التابعين لها ومطابقتها بالمواصفات التى أقرتها الوزارة على شركات السياحة التابعة لها، مشيراً إلى أن عدد الحجاج التابعين لهم بلغ 36 ألف حاج.

وأضاف ممثل وزارة السياحة، خلال اجتماع أعضاء البعثة المصرية، أنه تم التشديد على الشركات السياحية، بمنع تسكين الحجاج فى الصالات، والالتزام بالضوابط الموضوعة فى نقل الحجاج، مع إلغاء ترخيصها فى حال إخلالها لضوابط التنظيم الموضوعة، فضلا عن إعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة.