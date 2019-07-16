شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمال الغرير يعلن التوسع فى مساحات الأرض المزروعة

مشروع لإنشاء محطة للحبوب وآخر لتطوير النقل النهرى فى دمياط

رجل الأعمال: ثقتنا فى مناخ الاستثمار وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جمال الغرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية.

خلال اللقاء، أطلع الغرير، رئيس الوزراء على تطورات مشروع الاستثمار الزراعى الصناعى للشركة فى منطقة غرب غرب المنيا، والقائم على استصلاح وزراعة 180 ألف فدان بمحصول بنجر السكر وغيره من المحاصيل والخضر والفواكه، وإقامة أكبر مصنع فى العالم لإنتاج السكر من البنجر، بما يسهم على المدى الطويل فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر فى مصر.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجموعة الغرير، أكد قيام الشركة بحفر 80 بئرا مياه جوفية، وجار حفر 200 بئر أخرى، كما أن الشركة مستعدة لزيادة مساحة الرقعة التى ستقوم باستصلاحها واستزراعها، لا سيما وأن دراسات الجدوى لهذا المشروع جيدة للغاية، مضيفا أن أول 25 ألف فدان من المشروع سوف تبدأ الزراعة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

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كما تطرق الغرير، إلى مشروعات أخرى تعتزم الشركة إقامتها فى مصر، ومنها مشروع إنشاء محطة للحبوب فى ميناء دمياط بطاقة تخزينية غير مسبوقة من قبل، فضلاً عن مشروع لتطوير النقل النهرى فى فرع دمياط، مؤكداً أن ثقته فى مناخ الاستثمار، وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على ما تقوم به مجموعة الغرير من استثمارات فى مصر، مرحباً برغبة الشركة فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التى ستقوم باستصلاحها، بشرط التأكد أولاً من توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة بكميات كافية.

ووجه رئيس الوزراء، بقيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مسئولى الشركة، بشأن أوجه التعاون الأخرى المقترحة، سواء فى مجال النقل النهرى، أو محطة تخزين الحبوب.