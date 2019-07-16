الرئيس السيسى يشهد حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، مراسم تخريج تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهوية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأدى طلاب معهد ضباط الصف، بعض التمارين الرياضية فى ساحة العرض، وذلك من خلال أداء أشكال هندسية، لتؤكد عزيمة رجال معهد ضباط الصف، وسط حالة من الحرفية فى الأداء والثقة بالنفس.
وأنشأ ضباط الصف المعلمين عام 1954 فى مدينة منقباد فى محافظة أسيوط، وتم نقله فى معسكر عرابى بالتل الكبير فى 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.
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