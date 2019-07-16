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الصحة تعلن وصول 12 طن أدوية إلى الأراضى المقدسة ضمن بعثة الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممثل وزارة الصحة فى بعثة الحج العام الحالى عن وصول 12 طن أدوية و72 كرتونة تم شحنها جواً الأحد الماضى إلى الأراضى المقدسة، وإعداد قاعدة بيانات بالأمراض المزمنة التى يعانى منها بعض الحجاج، كالفشل الكلوى للتنسيق مع السلطات لتلقى الرعاية المطلوبة خلال أداء المناسك.

وأضاف ممثل بعثة وزارة الصحة، خلال اجتماع ممثلى الوزارات فى بعثة الحج، أنه تم تخصيص أرقام تليفونات طوارئ وبطاقات مسجل عليها عناوين العيادات تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير كُتيب يتضمن كافة الإرشادات الصحية وحوالى 40 عيادة صحية بكافة مقرات البعثة.

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من جانبه، وجه رئيس بعثة الحج بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لعمل غرفة العمليات بالأراضى المقدسة على مدار الساعة والتنسيق الكامل بين كافة البعثات لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على حلها بشكل عاجل، متمنياً خروج موسم الحج بالشكل الأمثل.

 

 

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