شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل معهد ضباط الصف المعلمين فى التل الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر معهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير، لحضور حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين.

أنشأ معهد ضباط الصف المعلمين عام 1954 فى مدينة منقباد فى محافظة أسيوط، وتم نقله فى معسكر عرابى بالتل الكبير فى 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.