أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم ميكروباص ومينى باص فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم مينى باص و سيارة ميكروباص أعلى طريق الدبابة للقادم من الواحات البحرية اتجاه أكتوبر والجيزة ، وتم تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات المرورية من الطريق.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الدبابة بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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