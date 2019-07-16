شكرا لقرائتكم خبر عن أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم ميكروباص ومينى باص فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم مينى باص و سيارة ميكروباص أعلى طريق الدبابة للقادم من الواحات البحرية اتجاه أكتوبر والجيزة ، وتم تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات المرورية من الطريق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الدبابة بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .