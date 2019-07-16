السيسي يصل إلى معهد ضباط الصف ليشهد تخريج دفعة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر معهد ضباط الصف بالتل الكبير. ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي، تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف.

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