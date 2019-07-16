بعد قليل.. السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة في معهد ضباط الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة في معهد ضباط الصف بالتل الكبير. جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

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