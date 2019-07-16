أخبار مصر | عاجل.. السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة 157 ضباط صف متطوعين بالتل الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة 157 ضباط صف متطوعين بالتل الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد قليل، حفل تخريج الدفعة 157 ضباط صف متطوعين، بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير.

المعهد أنشئ عام 1954 في مدينة منقباد بمحافظة أسيوط، وتم نقله إلى معسكر عرابي بالتل الكبير في 1955، كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.