إصابة 20 شخصا فى تصادم ميكروباص ومينى باص بطريق الدبابة فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 20 شخصا، بسبب حادث تصادم مينى باص وسيارة ميكروباص، أعلى طريق الدبابة للقادم من الواحات البحرية اتجاه أكتوبر والجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه الى مناطق الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الدبابة بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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