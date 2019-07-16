شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة طريق العياط بعد إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 3 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة العياط، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. Advertisements تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى العياط بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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