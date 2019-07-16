شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

لقاهرة 27 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 26 40

دمنهور 27 39

الإسكندرية 28 39

بلطيم 26 38

مطروح 30 40

السلوم 30 41

سيوة 30 45

بورسعيد 26 33

دمياط 25 35

الزقازيق 27 40

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 40

العريش 25 35

رفح 24 34

رأس سدر 27 40

نخل 20 39

نويبع 30 38

طابا 28 38

كاترين 21 34

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 39

الفيوم 27 41

بنى سويف 27 41

المنيا 28 41

أسيوط 28 41

سوهاج 29 42

قنا 29 42

الأقصر 30 42

أسوان 30 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 30 44

شلاتين 29 40

أبو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 44

المدينة 26 43

الرياض 26 44

المنامة 34 39

أبوظبى 31 40

الدوحة 35 44

الكويت 32 46

دمشق 18 35

بيروت 26 30

عمان 21 32

القدس 22 30

غزة 25 31

بغداد 26 43

مسقط 30 35

صنعاء 15 28

الخرطوم 27 38

طرابلس 22 30

تونس 21 31

الجزائر 21 28

الرباط 16 26

نواكشوط 23 28

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 16 29

إسطنبول 21 27

إسلام آباد 24 32

نيودلهى 26 33

جاكرتا 22 33

بكين 24 33

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 24

أثينا 21 28

روما 16 31

باريس 13 27

مدريد 20 35

برلين 13 22

لندن 15 24

مونتريال 19 27

موسكو 16 20

نيويورك 24 32

واشنطن 21 33