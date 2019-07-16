تنسيق المرحلة الأولى وتعليمات مهمة للطلاب.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب، خلال استقباله أمس مايرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بحضور وزير التجارة والصناعة، عن تقديره للدور الذى تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أكد الحرص على الالتقاء بشكل دورى مع أعضاء الغرفة إيمانا بأهمية التواصل المباشرة مع ممثلى القطاعات الاقتصادية الحيوية الأمريكية في إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين وذلك للتعريف مباشرة بالتغيرات الجذرية التى تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى والجهود التى تبذلها الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شدد على أن انخفاض سعر الدولار فى الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن تحريك أسعار المنتجات البترولية لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضا فى ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير وزيادة المعروض عن الطلب.

وأوضحت أن مدبولي قال، خلال اجتماع عقده أمس لمتابعة توافر السلع ومستويات الأسعار فى الأسواق، إنه يوجد تعاون وتنسيق مهمان مع اتحاد الغرف التجارية لتوافر السلع الغذائية للمواطنين، مشيرا الى أن زيادة المعروض ستحقق توازن الأسعار.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع، في اجتماع لاحق، توافر الدواء والعمل على منع حدوث نقص فى أى من أصناف الأدوية والحفاظ على هذه الصناعة الوطنية ودعمها وكذلك متابعة موقف التشغيل التجريبى لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد.

وأكدت أن رئيس الوزراء استعرض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط تقريرا حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد أخيرا تحسنا ملحوظا فى أدائه بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأضافت الصحيفة أن موقع التنسيق الإلكترونى يبدأ الأحد المقبل تلقي رغبات الطلاب الناجحين بالثانوية العامة والمتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق لتسجيلها إلكترونيا ويستمر الموقع في تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام، ومن المنتظر أن يعلن مكتب التنسيق الإلكترونى خلال ساعات الحد الأدنى للمرحلة وعدد الطلاب الذين سوف تستوعبهم ومن المنتظر أن يتراوح عددهم مابين 120 و140 ألف طالب وطالبة من القسمين العلمى بشعبتيه العلوم والرياضيات والأدبى.

وأوضحت أن مجلس النواب وافق أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائى وهى الجمعيات الأهلية والمحاكم الاقتصادية والمعاشات والمحال العامة والمحاماة وذلك بعد جدل كبير بين النواب حول المادة المتعلقة بقيد خريجى التعليم المفتوح بجداول نقابة المحامين واستقر المجلس فى نهاية المناقشات على رفض المقترح.

وفي الشأن الدولي، أشارت الصحيفة إلى أن المئات من سكان بنغازى نظموا مظاهرات حاشدة نددت بالتدخل التركى في الشأن الليبى، فى حين تتواصل اجتماعات النواب الليبيين التى تستضيفها القاهرة بهدف التوصل إلى رؤية توافقية للأزمة الليبية.

وأضافت أن المتظاهرين طالبوا تركيا بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة التى تدعم استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس، كما رفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للجيش الوطنى الليبى مؤكدين وقوفهم خلف قائده خليفة حفتر فى معركته ضد الميليشيات المسلحة فى طرابلس.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة العام الجارى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخرا تحسنا ملحوظا فى أدائه وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة فى هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطبية وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق مايحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ومسئولى الوزارة لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العام المالى 2019 - 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بحث سبل التعاون المشتركة فى مجال تصنيع المعدات وأدوات الوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية مع ميلوش نانا ذكش مدير عام شركة تريال الصربية خلال زيارته لمقر الوزارة.

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وأكدت أن اللقاء شهد استعراض الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها والشركات الصربية فى مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وأوضحت الصحيفة أن السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه أعلن أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فرنسا خلال مشاركته فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بباريتز جنوب غرب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس المقبل.

وأضافت أن ذلك جاء فى كلمة السفير الفرنسى خلال احتفال السفارة بالعيد الوطنى مساء أمس الأول وأكد فيها أن مصر شريك لاغنى عنه لفرنسا،

وأشار الى ماوصفه بالعلاقة الفريدة بين البلدين.

وفي الشأن الدولي، أكدت الصحيفة أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى دعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق النووى وذلك وسط مساع حثيثة من جانب الشركاء الأوروبيين لإنقاذ التفاهمات الدولية التى قيدت حرية طهران فى تخصيب اليورانيوم.

وقال عباس موسوى إن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووى المبرم مع القوى الدولية عام 2015 بنفس القدر الذى سيلتزم به باقى الموقعين عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تقول إن على الدول الأوروبية بذل المزيد لضمان حصولها على المزايا الاقتصادية التى كان يفترض أن تنالها مقابل فرض قيود على برنامجها النووى بموجب الاتفاق الذى انسحبت منه واشنطن العام الماضى.

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى بعد ظهر أمس اتصالا هاتفيا مع كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وذلك لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية.

وأضافت أن الرئيس السيسي أكد، خلال الاتصال، على قوة العلاقات بين مصر واليونان وماتشهده من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها سواء فى إطارها الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع مصر واليونان وقبرص، معربا عن التطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن الرئيس السيسى قدم خلال الاتصال، الدعوة لرئيس الوزراء اليونانى لزيارة القاهرة سواء فى الإطار الثنائى لبحث أوجه التعاون بين البلدين والتشاور تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص وذلك تجسيدا للزخم السياسى المصاحب لتلك الآلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن زيادة براءات الاختراع الممنوحة بنسبة 18.8% وبلغت البراءات الممنوحة للمصريين العام الماضى 690 براءة منها 155 للمصريين بنسبة 22.5% و525 براءة ممنوحة للأجانب بنسبة 77.5% مقابل 581 براءة اختراع عام 2017، وبالنسبة لترتيب الدول احتلت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 155 براءة اختراع بنسبة 22.5% تليها البراءات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى 149 براءة اختراع بنسبة 6ر21% ثم اليابان بإجمالى عدد 68 براءة اختراع بنسبة 9.9% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2018.

وأكدت أن اللجنة العليا للتنسيق أعلنت بدء المرحلة الأولى للتنسيق الأحد المقبل عقب انتهاء اختبارات القدرات يوم السبت القادم، وأكد السيد عطا المشرف العام على التنسيق أن موقع التنسيق الإلكترونى عليه تعليمات مهمة للطلاب الناجحين أثناء تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكترونى وأن هناك 6 خطوات على الطالب اتباعها لكتابة رغباته منها إدخال رقم الجلوس والرقم السرى المكتوب على استمارة النجاح وعليه ملء الـ 75 رغبة الموجودة أمامه، مشيرا إلى أن الرقم السرى شخصى جدا لايجوز أن يطلع عليه أحد إلا الطالب وولى الأمر.

وفي الشأن الدولي، أوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أكد أن برنامج (ما خفي أعظم)، الذي بثته (قناة الجزيرة) القطرية مساء أمس وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد البحرين وأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار آل خليفة إلى أن البرنامج يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجى حيث تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

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