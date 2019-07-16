محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت شركة سيتي إيدج، حجز وحداتها الجديدة ضمن مشروع مزارين "Mazarine"، "فيلات وشاليهات".
ويضم مشروع مزارين ٩٦ فيلا و١٠٤ توين هاوس و٩٦ شاليه، وتسليم المشروع خلال ٣ سنوات، وفقا لتصريحات المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للشركة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، اليوم، أن المشروع يتمتع برفاهية عالية وتشطيبات على أعلى مستوى، يضم بحيرات بمساحة 85 فدانًا بعمق 4 أمتار وهي مياه متجددة من البحر.
وحصل الخليج 365 على أسعار الفلل والتي جاءت على النحو التالي:
بدأت أسعار الفلل المتصلة من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، ومقدم الحجز 300 ألف جنيه.
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كانت هذه تفاصيل خبر صور- تبدأ بـ15 مليون جنيه.. ننشر أسعار فيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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