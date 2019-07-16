أشد موجة حر في الطريق.. 7 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988، وفق بيان درجات متوقعة لكل من هيئة الأرصاد وموقع accweather.

وأفاد الموقع المتخصص في الطقس، بأن درجة الحرارة يوم الأربعاء سترتفع إلى مستويات كبيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية. فيما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 48 درجة غير دقيق، لافتًا إلى أن درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة.

ووجه محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، 7 نصائح للمواطنين لتجنب التعرض لأية مشكلات خلال الموجة الحارة، على النحو التالي:.

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة

- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

- ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس

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- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

- الحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر

- تنظيف فلاتر المياه جيدًا حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار للمواطنين

- ضبط التكييفات على درجات تتراوح من 25 إلى 27 درجة

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